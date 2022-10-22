104-летняя американка назвала секреты долгой жизни

104-летняя долгожительница из США назвала свои правила жизни, которых она придерживается. Об этом сообщает "Доктор Питер".

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Элейн Терри обслуживает себя самостоятельно, у нее хорошее зрение, и она имеет ясный ум. В 2020 году она переболела коронавирусом, и ее родные не верили, что она сможет выкарабкаться. Однако после двух недель стационара ее выписали.

Элейн всю жизнь придерживается трех правил, которые помогают ей сохранить здоровье. Она ест тогда, когда чувствует физический голод и никогда не сидит на диетах. При этом при приеме пищи она рекомендует не объедаться.

В молодости долгожительница занималась танцами и работала вплоть до 94 лет. Сейчас она регулярно гуляет, чтобы у нее была физическая нагрузка.

Также она посоветовала любить себя и делать то, что хочется. Это тоже входит в секрет ее долголетия.