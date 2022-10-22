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1 час назад

104-летняя американка назвала секреты долгой жизни

Мария Каткова

104-летняя долгожительница из США назвала свои правила жизни, которых она придерживается. Об этом сообщает "Доктор Питер".

104-летняя американка назвала секреты долгой жизни
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Элейн Терри обслуживает себя самостоятельно, у нее хорошее зрение, и она имеет ясный ум. В 2020 году она переболела коронавирусом, и ее родные не верили, что она сможет выкарабкаться. Однако после двух недель стационара ее выписали.

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Элейн всю жизнь придерживается трех правил, которые помогают ей сохранить здоровье. Она ест тогда, когда чувствует физический голод и никогда не сидит на диетах. При этом при приеме пищи она рекомендует не объедаться.

В молодости долгожительница занималась танцами и работала вплоть до 94 лет. Сейчас она регулярно гуляет, чтобы у нее была физическая нагрузка.

Также она посоветовала любить себя и делать то, что хочется. Это тоже входит в секрет ее долголетия.

Ранее сообщалось, что 103-летние сестры поделились необычным секретом долголетия.

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