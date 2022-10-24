Какую роль принц Уильям сыграет в организации коронации Карла III

Особенное значение для коронации Елизаветы II имел её супруг, герцог Эдинбургский, который занимался организацией этого торжественного мероприятия. Но королева-консорт Камилла Паркер-Боулз не возьмёт на себя эти обязанности: сообщается, что вместе неё их возложат на принца Уильяма, будущего короля Великобритании. Инсайдеры сообщают, что принц Уэльский войдёт в коронационный комитет короля в ближайшие месяцы, чтобы вплотную заняться подготовкой к 6 мая 2023 года.

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The Telegraph пишет, что Карл III лично поддержал его кандидатуру, поскольку считает, что Уильям сможет модернизировать церемонию, исключив из характерных ей ритуалов «архаичные, феодальные и имперские элементы». Новый монарх, к слову, сам настоял на том, чтобы специальная комиссия проследила за присутствием на его коронации представителей всех религий и рас, проживающих в Великобритании — всё для того, чтобы сделать её максимально инклюзивной.