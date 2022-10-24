Какую роль принц Уильям сыграет в организации коронации Карла III

Особенное значение для коронации Елизаветы II имел её супруг, герцог Эдинбургский, который занимался организацией этого торжественного мероприятия. Но королева-консорт Камилла Паркер-Боулз не возьмёт на себя эти обязанности: сообщается, что вместе неё их возложат на принца Уильяма, будущего короля Великобритании. Инсайдеры сообщают, что принц Уэльский войдёт в коронационный комитет короля в ближайшие месяцы, чтобы вплотную заняться подготовкой к 6 мая 2023 года.
The Telegraph пишет, что Карл III лично поддержал его кандидатуру, поскольку считает, что Уильям сможет модернизировать церемонию, исключив из характерных ей ритуалов «архаичные, феодальные и имперские элементы». Новый монарх, к слову, сам настоял на том, чтобы специальная комиссия проследила за присутствием на его коронации представителей всех религий и рас, проживающих в Великобритании — всё для того, чтобы сделать её максимально инклюзивной.
Церемония подготовки коронации Карла III называется не иначе как «Золотая сфера». Эту операцию британское правительство начало готовить ещё несколько лет назад. Источники утверждают, что важная роль в ней будет отдана принцу и принцессе Уэльским: ожидается, что они будут принимать значительное участие в мероприятии, которое пройдёт в мае следующего года в Вестминстерском аббатстве. В то же самое время, роль принца Гарри и Меган Маркл в коронации Карла III пока остаются неизвестными — возможно, после выхода их скандального документального фильма на Netflix в декабре этого года их вовсе лишат такой привилегии.