Чем угощали Елизавету II в Санкт-Петербурге

Единственный визит королевы Елизаветы II в Россию до сих пор вспоминает вся страна. Ее Величество посетила много мероприятий, а также попробовала русскую кухню.
«В меню следовало включить лучшие блюда русской кухни, которые раскрыли бы Петербург для Елизаветы II с новой стороны», – пишет Marie Claire.
Это было важно, так как королева может совершить официальный визит в страну лишь один раз. Все следующие встречи относятся к разряду путешествий. Так, одна из позиций меню состояла из пяти миниатюр традиционных закусок: блин с икрой, заливное, осетрина с хреном, столичный салат и говяжий язык. На десерт подавали марципановое яблоко с начинкой из яблочного мусса. Вступительной частью обеда был борщ по-петербуржски с копчеными ребрами. Основным блюдом стала кулебяка из лосося и морского окуня с соусом из красной икры.
Во время приема не обошлось и без казусов. По протоколу, начинать трапезу положено только после того, как королева возьмет в руки нож и вилку. То же самое и с окончанием обеда: оставить пищу нужно одновременно с монаршей особой. Однако не все гости с российской стороны знали о таких нюансах, поэтому пришлось объяснить, что трапеза завершена. Ранее «ФедералПресс» писал, кого из русских гостей принимала у себя во дворце Елизавета II.