Самые трогательные слова Гарри о Карле III

Власть и популярность являются движущей силой в любой сфере деятельности, что уж говорить о британской монархии.

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В последнее время львиная доля скандалов в королевской семье связана именно с этими факторами: борьба за трон и место под солнцем в качестве работающего представителя короны — удовольствие не для всех, поэтому не удивляйтесь, если отец с сыном будут находиться в ссоре именно по этим причинам.

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К слову, принц Гарри и новоиспечённый король Карл III являются тому ярким примером, однако поклонники монаршей семьи уверены, что в глубине души эти двое любят друг друга несмотря ни на что. Теорию фанатов и экспертов подтверждают и слова герцога Сассекского, который не раз говорил о том, что хочет наладить отношения со своим отцом.

Принц Гарри зачитывает благодарственную речь в честь 70-летия своего отца Чарльза, принца Уэльского, 22 мая 2018 г. Лондон, Великобритания

Принц Гарри поздравляет отца принц Чарльза во время благотворительного приёма в садах Букингемского дворца в честь 70-летия принца Уэльского, 22 мая 2018 года, Лондон, Великобритания

«Я всегда буду любить его. Мы испытали много боли, но мои отношения с отцом — это приоритет для меня», — заявил принц Гарри на интервью Опре Уинфри, которое он вместе со своей супругой Меган Маркл дал американской телеведущей в марте 2020 года.

Стоит отметить, что король не остаётся перед сыном в долгу и продолжает этот пинг-понг откровенных признаний громкими речами.

«Я хотел бы выразить свою любовь к Меган и Гарри, которые продолжают строить свою жизнь за границей», — сказал Карл III в, пожалуй, самый тяжёлый период времени для всей Великобритании — после кончины королевы Елизаветы II.

Король Великобритании Карл III выступает с телеобращением к нации и Содружеству из Голубой гостиной Букингемского дворца в Лондоне 9 сентября 2022 года, на следующий день после смерти королевы Елизаветы II в возрасте 96 лет

Связь между отцом и сыном всегда отличается от взаимоотношений других родственников. Очевидно, именно поэтому принц Гарри всегда обращался за советом только к своему папе. В 2016 году, когда действующий монарх ещё носил титул принца Уэльского, герцог Сассекский рассказал, что в любой момент может позвонить отцу, который поможет найти выход из любой ситуации или хотя бы «разгрузить голову».

«Он может дать нам совет, основываясь на своём личном опыте. Я действительно могу позвонить ему и сказать, что в данный момент нахожусь в затруднительном положении», — объяснил Гарри.

Принц Гарри во время эфира на BBC Radio 4 Today в 2017 году в Лондоне, Англия

В 2017 году на канале BBC Radio 4 вышла передача, редактором которой выступил лично герцог Сассекский. В программе участвовали тогдашний президент США Барак Обама и непосредственно сам принц Чарльз. Поклонники заметили, что даже в рабочей обстановке Гарри очень нежно обращается к своему отцу, ласково называя его «па». Принц упрекнул своего отца в том, что он немного растерялся, а Гарри в этот момент приходится «копаться в его мозгах вместо него».

«Ну, дорогой мальчик, я горжусь тем, что ты так хорошо понимаешь меня», — сказал тогда принц Чарльз.

Меган Маркл в сопровождении принца Чарльза идет по проходу к своему будущему мужу британскому принцу Гарри, герцогу Сассекскому, в часовне Святого Георгия, Виндзорский замок, в Виндзоре, 19 мая 2018 г.

Не отказал будущий король Карл III и в просьбе своего сына проводить его супругу Меган Маркл к алтарю, ведь тогда отец герцогини Сассекской не появился на свадебном торжестве дочери.

«Да, конечно, я сделаю всё, что нужно Меган, ведь я нахожусь здесь, чтобы поддержать вас», — успокоил сына монарх.

Спустя некоторое время принц Гарри скажет, что его отец всегда фантастически проявлял себя в моменты, когда кто-то из близких нуждался в помощи и поддержке. Сассекский не раз благодарил Карла III и за то, что с самого детства он не боялся обсуждать с ними серьёзные темы и искать решения важных проблем.

«На самом деле, со многими проектами, которыми мы с Уильямом занимаемся сейчас, ещё в детстве нас познакомил отец. Это вдохновляет нас с братом участвовать в вопросах, которые так волнуют нас», — заключил принц Гарри на вечеринке в саду, где присутствовали будущий король Карл III и его супруга Камилла Паркер-Боулз.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз вместе с Меган Маркл и принцем Гарри во время благотворительного приёма в садах Букингемского дворца в честь 70-летия принца Уэльского, 22 мая 2018 года, Лондон, Великобритания