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1 час назад

«Иранская Анджелина Джоли» показала настоящее лицо без фотошопа

Lenta.ru

Жительница Ирана Сахар Табар, прославившаяся внешностью, схожей с жуткой версией Анджелины Джоли, показала настоящее лицо после освобождения из тюрьмы. Об этом сообщает Ladbible.

«Иранская Анджелина Джоли» показала настоящее лицо без фотошопа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Блогерша появилась в эфире местного телевидения, представ перед репортерами в черном хиджабе. На размещенных кадрах видно, что на самом деле лицо девушки не деформировано. По ее словам, перед публикацией в социальных сетях она ретушировала фотографии в специальных приложениях вроде фотошопа.

«Все, что вы видели в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), — это компьютерные эффекты, которые я использовала для создания подобной картинки», — призналась героиня материала.

Фатима Хишванд, более известная под псевдонимом Сахар Табар, прославилась в 2018 году после размещения снимков, на которых она напоминала одновременно Анджелину Джоли и зомби. Иранка попала за решетку на десять лет после ареста в октябре 2019 года. Ее обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи. Однако блогерша вышла из тюрьмы раньше назначенного срока — через 14 месяцев.

Люди,Анджелина Джоли,
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