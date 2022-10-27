105-летняя женщина назвала доступный секрет долгой жизни

105-летняя Джойс Джей из города Комокс, Канада, назвала доступный каждому секрет своей долгой жизни. Об этом сообщает издание Comox Valley Record.
Джей призналась, что считает удачу главной причиной своего долголетия.
«Но на самом деле, секрет в том, чтобы оставаться активным и иметь неугасающий интерес к жизни», — добавляет она.
Долгожительница уделяет много времени хобби: собиранию пазлов и заботе о растениях.
Женщина отметила свой юбилей с четырьмя детьми, которые приехали поздравить ее со своими супругами.
«Она всегда была деятельной и целеустремленной. В этом ее настоящий секрет», — утверждает дочь Джей.