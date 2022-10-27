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2 часа назад

105-летняя женщина назвала доступный каждому секрет долгой жизни

Lenta.ru

105-летняя Джойс Джей из города Комокс, Канада, назвала доступный каждому секрет своей долгой жизни. Об этом сообщает издание Comox Valley Record.

105-летняя женщина назвала доступный секрет долгой жизни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Джей призналась, что считает удачу главной причиной своего долголетия.

«Но на самом деле, секрет в том, чтобы оставаться активным и иметь неугасающий интерес к жизни», — добавляет она.

Долгожительница уделяет много времени хобби: собиранию пазлов и заботе о растениях.

Женщина отметила свой юбилей с четырьмя детьми, которые приехали поздравить ее со своими супругами.

«Она всегда была деятельной и целеустремленной. В этом ее настоящий секрет», — утверждает дочь Джей.

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