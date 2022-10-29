Какую тайну скрывал Николай Островский до своей смерти

Николай Островский скрывал многие эпизоды своей биографии. К примеру, в 1922 году он получил справку, которую никогда никому не показывал. Этот документ был обнаружен уже после смерти писателя.

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Красная армия и демобилизация

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Автор романа «Как закалялась сталь» Николай Алексеевич Островский родился в 1904 году в Волынской губернии в семье отставного военного. Несмотря на то, что Островский с ранних лет проявлял способности к учебе, после окончания церковно-приходской школы с похвальным листом он начал работать. Он трудился в привокзальном буфете станции Шепетовка, куда к тому моменту перебралась его семья, а также на местной электростанции. После революции Николай сблизился с большевиками и был мобилизован в Красную Армию.

Однако в армии Островский прослужил недолго. Дело в том, что уже через несколько месяцев в бою под Коростенем он был серьезно ранен в голову. В результате ранения юноша почти ослеп на один глаз. Как пишет Натан Венгров в своей книге «Николай Островский», травма оказалась настолько тяжелой, что в октябре 1920 года после пребывания в госпитале Островский был демобилизован. Впоследствии у молодого человека начнется окостенение суставов. А пока он окончил трудовую школу и уехал в Киев, где поступил в техникум и работал помощником электромонтера.

«Слишком мало осталось жить...»

Между тем, проблемы со здоровьем не оставляли Николая Островского. Вскоре он серьезно простудился, а заодно и «поймал» брюшной тиф, который окончательно свалил его. Островского отправили к матери в Шепетовку. Мать выходила сына, и в начале 1922 года Николай Островский вернулся на работу в Киев. Қак и прежде он стал работать помощником электромонтера, правда уже не на станции, а в электромеханической мастерской. Однако нестерпимые боли в суставах заставили его осенью 1922 года поехать лечиться на Азовское море.

Как выяснилось, в этот же период Николай Островский был признан врачебной комиссией нетрудоспособным и получил свидетельство об инвалидности 1-й группы. Но писатель отказался от назначенной ему пенсии в 44 рубля 66 копеек и никому не сказал о решении комиссии. Справку он спрятал и никогда не показывал. Обнаружили документ лишь спустя много лет уже после его смерти. Хотя Островский понимал всю серьезность своего положения. Так, он писал своей знакомой Л. Бернфус: «Слишком мало осталось жить...».

Уйти иначе

Впрочем, в этом же письме Николай Островский заявлял: «...зная закон, закон природы, где слабые уступают место сильным, я не уступаю и стараюсь как-нибудь иначе уйти». Получилось у Островского уйти «иначе» или нет, но с начала 1927 года болезнь навсегда приковала его к постели. Если верить Татьяне Доступовой-Караваевой, автору книги «Жизнь и творчество Николая Островского», у писателя происходило постепенное зарастание всех суставов и, как следствие полная неподвижность тела. И все же упорный Островский не терял надежды найти применение своим силам, быть полезным людям.