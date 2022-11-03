Карл III путешествует с "плюшевым медведем и креслом для унитаза"

Автор книги «Король» Кристофер Андерсен раскрыл «райдер» Карла III. Об этом сообщает Page Six.
«Карл все еще путешествует с плюшевым мишкой детства. Единственный человек, которому разрешали трогать плюшевого мишку короля Карла III, это его няня Мейбл Андерсон, с которой он остается очень близок», — сообщает источник.
В книге также говорится, что король настаивает на путешествии с «креслом для унитаза на заказ» и берет с собой в любую поездку личного шеф-повара.
«Когда Карл III ходит на званые ужины в чужие дома, он часто приводит своего собственного шеф-повара, чтобы они могли приготовить для него еду, которую он будет есть отдельно за столом», — добавил автор.
Кристофер Андерсен также раскрыл «самую смешную причуду» королевской семьи.
«Я думаю, что это одна из самых смешных причуд — у нескольких членов королевской семьи есть она, у королевы это тоже было — они не любят квадратные кубики льда. Они носят с собой лотки для кубиков льда, приносят их с собой куда бы они ни пошли, потому что им не нравится звонящий звук, который издают квадратные кубики», — написал Андерсен.
Ранее сообщалось, что король Карл III ищет садовников для двух своих резиденций.