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2 часа назад

Карл III путешествует с "плюшевым медведем и креслом для унитаза"

Газета.Ru

Автор книги «Король» Кристофер Андерсен раскрыл «райдер» Карла III. Об этом сообщает Page Six.

Карл III путешествует с "плюшевым медведем и креслом для унитаза"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Карл все еще путешествует с плюшевым мишкой детства. Единственный человек, которому разрешали трогать плюшевого мишку короля Карла III, это его няня Мейбл Андерсон, с которой он остается очень близок», — сообщает источник.

В книге также говорится, что король настаивает на путешествии с «креслом для унитаза на заказ» и берет с собой в любую поездку личного шеф-повара.

«Когда Карл III ходит на званые ужины в чужие дома, он часто приводит своего собственного шеф-повара, чтобы они могли приготовить для него еду, которую он будет есть отдельно за столом», — добавил автор.

Кристофер Андерсен также раскрыл «самую смешную причуду» королевской семьи.

«Я думаю, что это одна из самых смешных причуд — у нескольких членов королевской семьи есть она, у королевы это тоже было — они не любят квадратные кубики льда. Они носят с собой лотки для кубиков льда, приносят их с собой куда бы они ни пошли, потому что им не нравится звонящий звук, который издают квадратные кубики», — написал Андерсен.

Ранее сообщалось, что король Карл III ищет садовников для двух своих резиденций.

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