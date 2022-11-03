Карл III путешествует с "плюшевым медведем и креслом для унитаза"

«Я думаю, что это одна из самых смешных причуд — у нескольких членов королевской семьи есть она, у королевы это тоже было — они не любят квадратные кубики льда. Они носят с собой лотки для кубиков льда, приносят их с собой куда бы они ни пошли, потому что им не нравится звонящий звук, который издают квадратные кубики», — написал Андерсен.