Чем прославился погибший напарник Гагарина

Катастрофа самолёта МиГ-15 27 марта 1968 года вошла в историю потому, что в ней погиб первый космонавт планеты – Юрий Гагарин. О второй жертве трагедии вспоминают реже. Между тем в последние секунды жизни рядом с Гагариным находился выдающийся человек – боевой лётчик, герой Великой Отечественной войны Владимир Серёгин.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Бравый ас

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Уроженец Москвы Владимир Сергеевич Серёгин оказался на фронте в 1943 году, когда закончил Тамбовскую военную авиашколу. Молодой пилот был зачислен в 672-й штурмовой авиационный полк 10-го штурмового авиационного корпуса 3-го Украинского фронта.

В начале 1944 года Серёгин заслужил первую награду – орден Красной Звезды. В наградном документе отмечены несколько подвигов 21-летнего лётчика, воевавшего в Днепропетровской области Украины. Например, 30 января на штурмовике Ил-2 он произвёл бомбардировочно-штурмовой налёт на танки, скопившиеся в районе Марьевки. Уклоняясь от немецких зениток, Серёгин точно вышел на цель и уничтожил два немецких танка. Аналогичный подвиг он повторил на следующий день в районе Сталинодорфа. А 4 февраля на станции Лошкарёвка Серёгин разбомбил три крытых железнодорожных вагона.

В бумагах на вручение асу второго по счёту ордена Красного Знамени описан успешный воздушный бой Серёгина с «Мессершмиттом» Bf.109, произошедший 24 марта 1944 года: «При бомбардировочном налёте по переправе через реку Буг, где было большое скопление техники и сильное прикрытие зенитной артиллерией и истребителями, товарищ Серёгин точно вышел на переправу и сбросил свои бомбы. В этот момент их группу атаковало 6 Mе-109. Впереди его два Mе-109 атаковали ведущего. Товарищ Серёгин даёт длинную очередь, один Mе-109 загорается и камнем врезается в землю. При этом группа Ил-2 сбила 3 Mе-109».

Герой Советского Союза

В победном 1945 году Владимир Серёгин получил ордена Отечественной войны двух степеней. Например, при налёте на венгерскую станцию Сабад-Батьян к востоку от озера Балатон он спас жизнь советскому лётчику, которого атаковал вражеский «Фокке-Вульф». Серёгин выстрелил длинной очередью, после чего самолёт противника задымился и резко ушёл вниз. Сам Серёгин был ранен, но смог долететь до аэродрома и приземлиться на одно шасси.

Лётчик бомбил технику и живую силу противника до последних дней войны. К примеру, 25 апреля 1945 года в составе группы из 5 самолётов Ил-2 он принимал участие в бомбардировочно-штурмовом ударе под Брюнном. Зенитная артиллерия фашистов работала активно, но это не помешало сталинским соколам.

«Товарищ Серёгин вышел точно на цель и метко сбросил бомбы, после чего наблюдался взрыв огромной силы», - отмечалось в наградном документе.

29 июня 1945 года Владимир Серёгин получил звание Героя Советского Союза. В общей сложности он совершил 140 боевых и 50 разведывательных вылетов, провёл 19 воздушных боёв и сбил три немецких самолёта.

Лётчик-испытатель

После Победы Серёгин остался в авиации и решил посвятить себя испытанию новейших машин. С 1947 г. по 1953 г. он учился на инженерном факультете ВВИА имени Жуковского. В 1967 году инженеру-полковнику Серёгину присвоили звание лётчика-испытателя 1-го класса. Тогда же его назначили руководителем авиаполка при Центре подготовки космонавтов для лётной тренировки покорителей космоса.