Мужчины попросили перестать их осуждать за нормальное поведение

Мужчины на популярном форуме Reddit обсудили ситуации, за которые их осуждают окружающие. Часто это сильно мешает им жить.

Фото: Кадр из фильма "О чем говорят мужчины" Кадр из фильма "О чем говорят мужчины"

Так например, многие мужчины рассказали, что на них странно смотрят, когда они общаются или гуляют со своими взрослыми и маленькими детьми.

Мужчин раздражает, что есть мнение будто хорошо присматривать за детьми могут только женщинами.

Кроме того, на мужчин, которые гуляют с дочерями-подростками на улице часто смотрят с неприязнью и отвращениями, будто подозревают в чем-то ужасном.

"Несколько лет назад мы с дочерью (в то время ей было 16) пошли в парк развлечений, и она всегда держала меня за руку. Взгляды, которые я получал были с отвращением или с тревогой или будто, наоборот, с одобрением";

"Я просто хочу встречаться со своими племянницами, чтобы люди не бросали на меня странные взгляды, потому что они подростки, а мне за 30...".

Многие рассказывают, что их часто подозревают в чем-то криминальном, особенно, когда это связано с детьми. Так, мужчина рассказал, что в супермаркете встретил малышку, которая потеряла маму, но сам не стал ей помогать, чтобы избежать косых взглядов и чтоб люди не подумали будто он похищает ребенка. Поэтому он подошел к первой встречной женщине и попросил ее помочь ребенку.

Некоторых мужчин осуждают за открытые эмоции, за слабости, за комплименты другим мужчинам, за нежелание пить алкоголь на вечеринках.