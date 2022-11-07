Что сказал Серафим Саровский о будущем России

Заглянуть в будущее особенно хочется в тревожные времена, чтобы найти добрые знаки и обрести хоть какую-то опору, пусть даже основанную на зыбкой вере в пророчество.

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

"Рамблер" рассказывает, что говорил один из самых почитаемых в России старцев о будущем страны.

Серафим Саровский жил в конце XVIII - начале XIX века, но несмотря на то, что с момента его смерти прошло так много лет, в России его помнят, любят и почитают как одного из самых важных святых.

Дар предвидения он обрел после 15-летнего обета молчания, эти годы он провел в полном одиночестве. Его предсказания полны веры в Бога и людей, но читать их довольно сложно, окончательно сделать вывод о том, верны они или нет, можно только после того, как то или иное событие свершится.

Например, Серафим Саровский предсказал, что через пятьдесят лет после его смерти будет восстание против царя. Действительно на Александра III было совершено несколько покушений, последнее из которых оказалось смертельным для императора.

Еще старец предвидел события 1917 года. Он говорил, что царская власть будет свергнута, когда страна ослабеет. Действительно революция произошла в тот момент, когда страна вела изнурительную войну.

Также в его текстах нашли упоминание о восстановлении храма Христа Спасителя, который построен был уже после его смерти. Серафим Саровский писал о том, что колокол будет поднят, но люди не будут рады.