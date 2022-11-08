Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для счастья

Жителям России для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, нужно в среднем 205 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.ru. Этот показатель увеличился почти 8% за полгода. В апреле среднестатистическому россиянину для счастья требовалось 190 тысяч рублей в месяц.

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Россиянам старше 45 лет хотелось бы иметь 222 тысячи рублей в месяц, чтобы ощущать себя счастливыми, в то время как молодежи требуется 150 тысяч рублей. При этом мужчины оказались более требовательны, чем женщины: первым для счастья нужно 226 тысяч рублей, вторым – 182 тысячи рублей.

Размер необходимой суммы зависит от уровня дохода опрошенных. Россиянам, которые получают до 50 тысяч рублей в месяц, для счастья хватило бы 160 тысяч рублей. Те, чей оклад составляет от 80 тысяч рублей, хотели бы иметь в среднем 255 тысяч рублей.

Жителям Москвы, чтобы ощущать себя счастливыми, нужно 250 тысяч рублей, Ростова – 205 тысяч рублей. Во Владивостоке, Екатеринбурге, Красноярске и Тюмени хотели бы получать по 200 тысяч рублей в месяц. Самые скромные запросы среди мегаполисов – в Ижевске (155 тысяч рублей), Рязани (152 тысячи рублей) и Оренбурге (150 тысяч рублей).

Опрос проводили с 30 сентября по 3 ноября. В нем приняли участие 578 жителей населенных пунктов старше 18 лет. В общем опросе участвовали 2,5 тысячи респондентов, еще 20,5 тысячи – в опросе населения крупных городов и городов-миллионников.