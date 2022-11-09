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48 минут назад

Умер создатель кантри-группы Alabama Джефф Кук

Газета.Ruиещё 1

Скончался музыкант Джефф Кук, один из основателей кантри-рок-группы Alabama. Ему было 73 года, пишет New York Post.

Умер создатель кантри-группы Alabama Джефф Кук
Фото: Газета.руГазета.ру

Артист умер в окружении семьи в своем доме в американском городе Дестине, штат Флорида. Восемь лет назад у Кука была диагностирована болезнь Паркинсона, о которой он публично рассказал в 2017 году.

Мультиинструменталист впервые возглавил группу Wildcountry со своими двоюродными братьями Рэнди Оуэном и Тедди Джентри в 1972 году, коллектив сменил название на Alabama в 1977 году.

Кук был включен в Зал славы кантри-музыки в 2005 году. После того, как группа первоначально прекратила гастролировать в 2004 году, певец сформировал Cook & Glenn и Allstar Goodtime Band, хотя время от времени выступал как Alabama.

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