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1 час назад

Трехлетняя малышка стала рекордсменкой по метанию ножей

Мир новостей

Юная жительница Самары Любава попала в Книгу рекордов России, вонзив в мишень за 5 минут 37 ножей с расстояния 2 метров.

Трехлетняя малышка стала рекордсменкой по метанию ножей
Фото: Мир новостейМир новостей

Отец и старшие братья девочки профессионально занимаются спортивным метанием ножей. Поэтому такое занятие и увлекло девочку. Свою первую мишень она поразила прямо в цель, когда ей «стукнуло» 2 года. С этого времени малышка сосредоточена на этом виде спорта вместе со своей семьей. А её отец решил, что дочери следует попытаться побить рекорд страны в своей возрастной группе.

На запрос семье ответили, что, с учетом возраста, Любаве необходимо за 5 минут вонзить в цель 10 ножей с расстояния 2 метров. Во время показательного выступления малышка попала в мишень 17 раз, а на повторном выступлении в цель «прилетели» уже 23 ножа.

Рекорд был зафиксирован во время Дня физкультурника, когда, выйдя на сцену, девочка запустила в мишень 37 ножей.

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