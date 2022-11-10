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1 час назад

Ставший в одночасье миллионером мужчина объявил о поисках жены

Lenta.ru

Житель немецкого Дортмунда Курсат Йилдирим в одночасье стал миллионером, сорвав в лотерею джекпот размером почти десять миллионов евро (603 миллиона рублей). В интервью изданию Bild он объявил о поисках жены.

Ставший в одночасье миллионером мужчина объявил о поисках жены
Фото: Lenta.ruLenta.ru

41-летний Йилдирим выиграл в лотерею 24 сентября. Однако мужчина не стал прятать лицо, как это недавно сделал китаец, не пожелавший сообщать семье о свалившемся на него богатстве. Житель Германии сразу же уволился с работы на сталелитейном заводе и купил два шикарных спорткара, чтобы подразнить завистников, а также отправил деньги родителям и братьям.

Он сообщил журналистам, что ищет жену, которой сможет доверять во всем.

Однако миллионер предупредил, что сможет распознать женщин, желающих добраться до легких денег. К тому же он позаботился о безопасности, надежно припрятав деньги.

Йилдирим рассказал, что 90 процентов людей из его окружения считают его недостойным выигрыша, но многие просят денег. «Звонят даже те, кого я не видел десятки лет. Все вдруг стали моими друзьями», — прокомментировал он.

В будущем мужчина мечтает помогать нуждающимся. Он планирует отправиться в Африку, чтобы дарить детям подарки. «Я могу осчастливить так много людей. Я никогда не стану заносчивым и не забуду, что я из простой рабочей семьи», — признался он.

Но, даже став мультимиллионером, немец продолжает играть в лотерею, потому что уже не может отказаться от 15-летнего хобби.

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