Мать шестерых детей бросила учебу ради продажи своих интимных фото и видео

Жительница Шотландии уволилась с работы в стриптиз-клубе ради поступления в университет, а затем бросила учебу и начала зарабатывать на продаже своих интимных фото и видео. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

30-летняя мать шестерых детей Лиза Мари Мазерс переехала в Шотландию из Норвегии в 2013 году вместе с мужем и отпрысками. Женщина утверждает, что ее разыскивает Международная организация уголовной полиции (Интерпол) из-за неурегулированной судебной тяжбы с норвежскими властями.

Переехав, Мазерс прочитала статью про стриптизерш, вдохновилась и решила устроиться на работу в стриптиз-клуб. В месяц она зарабатывала порядка трех тысяч фунтов (210 тысяч рублей) и была этим довольна. Однако на многодетную мать давило общественное мнение и стереотипы, поэтому она уволилась и поступила в университет.

Чтобы иметь дополнительный доход во время учебы, Мазерс начала продавать контент на OnlyFans. Со временем доходы от продажи выросли, и женщина решила бросить учебу. «Я знала, что OnlyFans принесет больше дохода, поэтому мне пришлось отчислиться», — объяснила она.

Контент Мазерс был настолько успешен среди подписчиков, что на нее обратило внимание агентство, которое предложило ей сотрудничество. Она согласилась и теперь снимает контент для клиентов по шесть-восемь часов в день. По словам Мазерс, муж полностью поддерживает ее карьеру. В 2017 году он даже продал свой дом, чтобы оплатить ее операцию по увеличению груди. Вложение оказалось не напрасным: теперь его супруга может зарабатывать около ста тысяч фунтов стерлингов в месяц (семь миллионов рублей).