Почему королева Елизавета II ела бургеры без булок

Королева Елизавета была в центре внимания на протяжении всей своей жизни, публика интересовалась каждым ее шагом. Так, ее окружение рассказало о вкусовых предпочтениях Ее Величества.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«За одиннадцать лет во дворце мы вообще никогда не подавали пиццу, даже на приемах», – рассказал шеф-повар королевы Даррен МакГрейди.

По слухам, Елизавета была не против еды на вынос – обычно она просила принести ей фиш-энд-чипс из заведения, находящегося в замке Балморал. Тем не менее, чаще всего она просила адаптировать фастфуд под ее вкус.

По словам шеф-повара королевы, если она хотела съесть бургер, то для нее убирали булку и она ела котлету вилкой и ножом. И дело здесь не в диете, а представлениях Елизаветы об изящном, пишет Marie Claire.