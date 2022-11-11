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46 минут назад

Почему королева Елизавета II ела бургеры без булок

РИА "ФедералПресс"

Королева Елизавета была в центре внимания на протяжении всей своей жизни, публика интересовалась каждым ее шагом. Так, ее окружение рассказало о вкусовых предпочтениях Ее Величества.

Почему королева Елизавета II ела бургеры без булок
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«За одиннадцать лет во дворце мы вообще никогда не подавали пиццу, даже на приемах», – рассказал шеф-повар королевы Даррен МакГрейди.

По слухам, Елизавета была не против еды на вынос – обычно она просила принести ей фиш-энд-чипс из заведения, находящегося в замке Балморал. Тем не менее, чаще всего она просила адаптировать фастфуд под ее вкус.

По словам шеф-повара королевы, если она хотела съесть бургер, то для нее убирали булку и она ела котлету вилкой и ножом. И дело здесь не в диете, а представлениях Елизаветы об изящном, пишет Marie Claire.

«Викторианское воспитание Ее Величества диктует, что единственное, что вы могли бы взять руками за столом», – рассказывал МакГрейди.

Люди,Елизавета Королева,
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