Что достанется Кейт Миддлтон, если она разведется с принцем Уильямом

Брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон выглядит идеальным. Однако говорят, что принц Уэльский унаследовал от своего отца склонность засматриваться на других женщин. Разбираемся, что получит герцогиня Кембриджская в случае развода.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Никаких прямых доказательств неверности герцога Кембриджского нет, однако пресса время от времени «сводит» его с той или иной женщиной», – передает Marie Claire.

У пары трое детей, что является спорным моментом. Уэльские могут разделить опеку над ними, но без согласия Уильяма и королевской семьи Кейт не сможет вывезти наследников из страны.

В случае развода Кэтрин, скорее всего, купят дом или квартиру. Также принц, вероятно, обеспечит ей пожизненную финансовую помощь.