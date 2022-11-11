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1 час назад

Что достанется Кейт Миддлтон, если она разведется с принцем Уильямом

РИА "ФедералПресс"

Брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон выглядит идеальным. Однако говорят, что принц Уэльский унаследовал от своего отца склонность засматриваться на других женщин. Разбираемся, что получит герцогиня Кембриджская в случае развода.

Что достанется Кейт Миддлтон, если она разведется с принцем Уильямом
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Никаких прямых доказательств неверности герцога Кембриджского нет, однако пресса время от времени «сводит» его с той или иной женщиной», – передает Marie Claire.

У пары трое детей, что является спорным моментом. Уэльские могут разделить опеку над ними, но без согласия Уильяма и королевской семьи Кейт не сможет вывезти наследников из страны.

В случае развода Кэтрин, скорее всего, купят дом или квартиру. Также принц, вероятно, обеспечит ей пожизненную финансовую помощь.

При разводе Кейт потеряет титул принцессы Уэльской, а впоследствии королевы-консорта. Возможно, ей оставят титул герцогини. Также оба супруга смогут заключить новые браки, но они не будут оформлены по англиканской традиции.

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