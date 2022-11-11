Супруга клирика перечислила «рабочие» обязанности жены

«Христианство диктует примерно одни и те же нравственные правила и для мужчин, и для женщин. Супруги священнослужителей в этом отношении как-то особо не выделяются. Их положение — не сан и не какой-то особый статус. Ты просто разделяешь с человеком его жизненный путь и его ценности», — объяснила она.