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1 час назад

Супруга клирика храма в Москве перечислила «рабочие» обязанности жены священника

Мослента

Свои «рабочие» обязанности «Мосленте» перечислила супруга популярного в соцсетях клирика московского храма Николая Бабкина Алина. Она призналась, что особенных требований к женам церковнослужителей нет.

Супруга клирика перечислила «рабочие» обязанности жены
Фото: МослентаМослента

«Христианство диктует примерно одни и те же нравственные правила и для мужчин, и для женщин. Супруги священнослужителей в этом отношении как-то особо не выделяются. Их положение — не сан и не какой-то особый статус. Ты просто разделяешь с человеком его жизненный путь и его ценности», — объяснила она.

Бабкина отметила, что единственным требованием к будущим пастырям является то, что и у будущего священника, и у его невесты это должен быть первые отношения и первый брак.

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