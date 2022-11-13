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51 минуту назад

Мужчина, которому платят за его улыбку: видео

Стелла Шмель

А вы бы хотели, чтобы вам платили за то, что вы мило улыбаетесь? Американец Тодд Гордон сделал мечту многих реальностью. Он зарабатывает от 4000 долларов за съемку, просто мило улыбаясь на камеру.

Однажды маркетологи обнаружили, что участие Гордона в съемке загадочным образом повышает успех любой рекламной кампании, а его улыбка пользуется большой популярностью.

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Подробнее о необычной работе Тодда Гордона смотрите в видео.

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