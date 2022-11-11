Брошенная невеста хитро отомстила жениху

Не всегда долгие отношения приводят к свадьбе. Но часто разрыв даже накануне свадьбы оказывается к лучшему. Свою историю рассказала тиктокерша Лейси Гуч.

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За один день до свадьбы девушка узнала от жениха, что он больше ее не любит. До этого они вместе жили пять лет, и лишь накануне свадьбы теперь уже бывший парень понял, что жениться не хочет.

Но Лейси Гуч не стала долго горевать, а решила воспольоваться ситуацией. Несмотря на разрыв она отправилась в свадебное путешествие, которое было оплачено родителями жениха. Компанию ей составила ее мама, вместе они отлично отдохнули.

По возвращении Лейси вернула кольцо в ювелирный, попутно выяснив, что оно было вовсе не таким дорогим, как ей рассказывал об этом несостоявшийся жених.

«Оно не такое дорогое, как он говорил. Но это и не имеет значения. Это просто еще одна его ложь», –– делится Лейси.

Тем не менее денег хватило на то, чтобы оплатить еще один отпуск. А затем она продала тот дом, в котором она жила с бывшим, и на вырученные деньги сделала пластику груди.

Сейчас у Лейси новая любовь, и она чувствует себя счастливой. Видео, в котором она поделилась своей историей, набрало 10,5 миллиона просмотров в Тиктоке.