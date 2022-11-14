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2 часа назад

Илон Маск пожаловался на работу с утра до ночи

Lenta.ru

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX, глава Twitter Илон Маск пожаловался на слишком большую рабочую загруженность в ходе выступления на бизнес-форуме B20 в Индонезии, предшествующем встрече представителей стран G20, сообщает Bloomberg.

Илон Маск пожаловался на работу с утра до ночи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«У меня слишком много работы, это точно. Я работаю изо всех сил — с утра до ночи, семь дней в неделю», — признался Маск.

На вопрос о том, как Tesla преодолевает проблемы из-за нарушения цепочек поставок, Маск ответил, что с большим трудом справляется с задачами, стоящими перед компанией. «Я действительно работаю максимально много, сколько могу… это, честно говоря, не то, что я бы рекомендовал», — сказал бизнесмен.

В ходе своего выступления на В20 Маск был одет в национальную индонезийскую рубашку, присланную организаторами форума, и вещал из темного помещения. По словам миллиардера, в месте, где он находится, отключили свет.

Илон Маск известен своим трудоголизмом и неприятием удаленного формата работы. Bloomberg отмечает, что иногда бизнесмен спит прямо в офисе или в фабричных цехах. 1 июня он потребовал от всех сотрудников Tesla выйти на рабочие места в офисах и пообещал уволить всех, кто не явится. Став главой Twitter, Маск также запретил удаленную работу, хотя ранее многие из сотрудников работали вне офиса в странах по всему миру.

Люди,Илон Маск,SpaceX,
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