Похороны Брежнева: чем запомнился этот день

В этот день в школах отменили занятия, а ровно в 10:15 утра руководители СССР уже стояли у гроба с телом Брежнева в Колонном зале Дома Союзов. Похороны транслировались в прямом эфире на всю страну. "Рамблер" рассказывает, как прошла траурная церемония.

1/7 Брежнев стоял во главе СССР с 1964 по 1982 год — 18 лет. Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 С 1974 года Брежнев тяжело болел сердечно-сосудистыми заболеваниями, у него был установлен кардиостимулятор. Фото: legion-media.ru 3/7 В последний вечер он поужинал с семьей и отправился спать. Утром охранник попытался его разбудить, сделал массаж сердца и искусственное дыхание, но тщетно. Фото: legion-media.ru 4/7 Брежнев тихо умер на госдаче в Подмосковье 10 ноября 1982 года. Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Гроб с телом Генерального секретаря КПСС Леонида Ильича Брежнева в Колонном зале Дома союзов. Фото: РИА Новости 6/7 Траурная процессия на Красной площади. Фото: РИА Новости 7/7

Еще 7 ноября 1982 года, когда генсек принимал парад на Красной площади, все отмечали, что он стал лучше выглядеть, а уже 10 ноября тихо скончался во сне на госдаче в ближайшем Подмосковье. Ему было 76 лет. И хотя Брежнев тяжело болел с 1974 года, врачи полагают, что он мог бы прожить еще, если бы в марте 1982 года на него не упала металлическая балка на заводе в Ташкенте.

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О смерти вождя страна узнала на следующий день — 11 ноября, хотя накануне уже отменили все развлекательные передачи на телевидении и даже концерт, посвященный Дню милиции. Дни с 12 по 15 ноября объявили траурными.

На прощание и похороны Брежнева 15 ноября собрались лидеры самых разных стран, а также руководители коммунистических партий.

Гроб с телом покойного установили на артиллерийский лафет, из Колонного зала траурная процессия направилась в сторону Красной площади, за гробом шли солдаты Московского гарнизона, адмиралы, генералы и несли награды генсека на специальных подушечках. В это время на Красной площади уже выстроились шеренги военнослужащих, также стояли другие участники траурной церемонии.

С трибуны на Мавзолее выступили Андропов, Черненко и другие, а в 12:45 гроб с телом Брежнева перенесли к могиле около кремлевской стены, здесь с покойным простились его родственники. Когда гроб опускали в могилу, прозвучал гимн Советского Союза, а затем раздался залп из пушки. Тем, кто смотрел трансляцию по телевизору в этот момент показалось, что гроб с телом уронили. Так родился миф, который почти сразу опровергли. Смотревшие трансляцию не ожидали услышать пушечный залп и приняли его за звук падения гроба.

В это же время артиллерийские залпы прозвучали в городах-героях и столицах союзных республик, все предприятия и организации страны прервали работу на пять минут, а фабрики, заводы, железнодорожный и водный транспорт дали трехминутные гудки.