Порноактриса рассказала о совмещении материнства и работы

"Мой сын теперь ходит в школу пять дней в неделю, поэтому я снимаю контент, записываю интервью и подкасты, когда его нет дома".

Тейт также отметила, что в ее роликах снимаются другие люди, а сами съемки проходит либо у них дома, либо в арендованных квартирах. А если съемки все же необходимо провести в то время, пока сын дома, актриса предлагает ему прогуляться в парке или сходить в магазин.