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2 часа назад

Порноактриса рассказала о совмещении материнства и работы

Мария Иглина

Британская порнозвезда Таня Тейт рассказала, как ей удается совмещать материнство и съемки. Подробностями актриса поделилась в беседе с изданием Daily Star.

Порноактриса рассказала о совмещении материнства и работы
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Так, по словам Тейт, она снимает контент, когда сын уходит в школу:

"Мой сын теперь ходит в школу пять дней в неделю, поэтому я снимаю контент, записываю интервью и подкасты, когда его нет дома".

Тейт также отметила, что в ее роликах снимаются другие люди, а сами съемки проходит либо у них дома, либо в арендованных квартирах. А если съемки все же необходимо провести в то время, пока сын дома, актриса предлагает ему прогуляться в парке или сходить в магазин.

"У меня есть люди, которые помогают мне заботиться о нем", — поделилась звезда.

Ранее Ратаковски закрутила роман с бывшим Кардашьян.

Люди,Таня Тейт,
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