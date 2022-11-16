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31 минуту назад

Стилист преобразил бездомного до неузнаваемости одной стрижкой

Джошуа Сантьяго – профессиональный стилист, а также владелец передвижной парикмахерской. Он стрижет бездомных и делится результатами своих преображений в TikTok-аккаунте. Один из его роликов стал по-настоящему вирусным.

Стилист преобразил бездомного до неузнаваемости одной стрижкой
Фото: кадр из видеокадр из видео

Сантьяго путешествовал по Америке. И в одном из городов он заметил мужчину, который спал на улице. Сантьяго предложил бездомному подстричься. Густая борода и торчащие в разные стороны волосы делали его вид неопрятным.

@empoweringcuts

Сантьяго показал миру татуировки бездомного (по его же просьбе), а также придал аккуратную форму бороде и бровям американца.

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В результате стрижки обычной машинкой мужчина “сбросил” десяток лет – единодушно отозвались зрители в комментариях. Некоторым и вовсе показалось, что работа Сантьяго изменила бездомного.

Некоторые преображения оборачиваются неожиданным и неприятным результатом. Ранее мы писали, как блогер лишилась безупречной улыбки из-за турецких виниров.

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