Принц Гарри и Меган Маркл не поздравили Карла III с днем рождения

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали единственными ближайшими родственниками, которые публично поздравили короля Великобритании Карла III с днем рождения. Об этом сообщает Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Принц и принцесса Уэльская опубликовали фотографию монарха с поздравлениями в своем Twitter-аккаунте. Они выложили фотография Карла III с подписью: «Поздравляем Его Величество Короля с днем рождения!» При этом монарха не поздравили принц Гарри и Меган Маркл. Они не ведут общих страниц в социальных сетях, однако регулярно выкладывают новости о своей жизни на официальном сайте. В последний раз он обновлялся в воскресенье, 13 ноября, а Карл III отпраздновал 74-й день рождения на следующий день.

Кроме того, Карл не получил публичных поздравлений от братьев, принцев Эдварда и Эндрю, и сестры, принцессы Анны, у которых нет аккаунтов в социальных сетях. Племянницы короля, принцессы Евгения и Беатриса, также не поздравили дядю официально.