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1 час назад

Девушка смогла похудеть на 60 кг после унижения на детской площадке

Диана Товсепова

Молодая мама из Вашингтона после родов стала весить 120 килограммов, но ее жизнь изменила одна ситуация.

Девушка смогла похудеть на 60 кг после унижения на детской площадке
Фото: PxherePxhere

Так, 25-летняя Сара Локетт играла с сыном на детской площадке и помочь ему спуститься по горке, потому что он боялся. Но, скатываясь по горке, женщина попросту застряла в ней:

"Мой муж вытаскивал меня, потому что я сама не могла. Этот момент врезался в мою память. Я знала, что должна попробовать что-то еще, чтобы изменить свою жизнь".

По ее словам, это было очень унизительно, ей было стыдно и перед сыном, и перед мужем, и перед окружающими.

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Девушка рассказала, что начала набирать вес во время беременности, страдая от преэклампсии (высокого кровяного давления) и гестационного диабета.

Локетт сказала, что в обычное время она потребляла 3000 калорий в день, съедая тарталетки на завтрак, а затем гамбургер, куриные наггетсы и большую сладкую газировку на обед. На ужин Локетт часто ела домашнюю жареную курицу с макаронами и сыром.

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После унизительного инцидента с горкой Локетт сказала, что пыталась похудеть естественным образом, изменив свой рацион и начав заниматься спортом.

Тем не менее, она не добилась никакого прогресса, и впоследствии ей поставили диагноз синдром поликистозных яичников, что затруднило ее потерю веса. Врачи предложили ей попробовать желудочный рукав как средство для похудения и балансировки гормонов:

«У меня были смешанные чувства по поводу операции. Я был так взволнован, но я знала, что это также будет моральное путешествие, в котором мне придется работать над тем, чтобы сбалансировать свой образ жизни и свои отношения с едой».

Вес начал уходить, а девушка стала тренироваться и заметила большие изменения. При этом Сара начала питаться правильнее и в итоге сумела сбросить 60 кг, став совершенно другим человеком.

Соцсети

Ранее мы писали о главных ошибках при похудении.

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