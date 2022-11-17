Девушка смогла похудеть на 60 кг после унижения на детской площадке

Молодая мама из Вашингтона после родов стала весить 120 килограммов, но ее жизнь изменила одна ситуация.

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Так, 25-летняя Сара Локетт играла с сыном на детской площадке и помочь ему спуститься по горке, потому что он боялся. Но, скатываясь по горке, женщина попросту застряла в ней:

"Мой муж вытаскивал меня, потому что я сама не могла. Этот момент врезался в мою память. Я знала, что должна попробовать что-то еще, чтобы изменить свою жизнь".

По ее словам, это было очень унизительно, ей было стыдно и перед сыном, и перед мужем, и перед окружающими.

Девушка рассказала, что начала набирать вес во время беременности, страдая от преэклампсии (высокого кровяного давления) и гестационного диабета.

Локетт сказала, что в обычное время она потребляла 3000 калорий в день, съедая тарталетки на завтрак, а затем гамбургер, куриные наггетсы и большую сладкую газировку на обед. На ужин Локетт часто ела домашнюю жареную курицу с макаронами и сыром.

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После унизительного инцидента с горкой Локетт сказала, что пыталась похудеть естественным образом, изменив свой рацион и начав заниматься спортом.

Тем не менее, она не добилась никакого прогресса, и впоследствии ей поставили диагноз синдром поликистозных яичников, что затруднило ее потерю веса. Врачи предложили ей попробовать желудочный рукав как средство для похудения и балансировки гормонов:

«У меня были смешанные чувства по поводу операции. Я был так взволнован, но я знала, что это также будет моральное путешествие, в котором мне придется работать над тем, чтобы сбалансировать свой образ жизни и свои отношения с едой».

Вес начал уходить, а девушка стала тренироваться и заметила большие изменения. При этом Сара начала питаться правильнее и в итоге сумела сбросить 60 кг, став совершенно другим человеком.

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