Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
3 часа назад

Необычная фобия заставила женщину панически бояться ванных комнат

Lenta.ru

Жительница Великобритании рассказала о необычной фобии, из-за которой она панически боится ванных комнат. Ее историю публикует Metro.

Фобия заставила женщину панически бояться ванных комнат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

49-летняя клинический гипнотерапевт и мать четверых детей Дарси Крофт начала бояться переполненных водой ванн после инцидента, который случился с ней в детстве. Когда ей было четыре года, ее мать принимала ванну, и в какой-то момент на нее с верхнего этажа обрушился потолок и полилась вода. В результате никто не пострадал, но маленькая Дарси думала, что дом затопит и мать умрет.

Теперь все, что связано с затоплениями, в том числе засорившийся унитаз и фильмы о наводнениях, вызывают у женщины приступы паники.

«У меня появляется мышечная слабость, дыхание становится учащенным и поверхностным, конечности и пальцы начинает покалывать», — объяснила Дарси.

Муж Дарси и двое детей, которые живут с ними, с пониманием относятся к ее страхам и, когда у нее случается приступ паники, сразу же приходят на помощь.

«Бывали случаи, когда я оставалась одна и набирала ванну. Мне приходилось заставлять себя сделать глубокий вдох, чтобы не потерять сознание. Особенно тяжело мне даются моменты, когда вода набирается до бортиков. Я понимаю, что это все нелогично и странно», — добавила женщина.

Чтобы помочь себе разобраться с фобией, она получила образование гипнотерапевта, благодаря которому узнала, что подобные страхи могут возникнуть из-за перенесенной в детстве психологической травмы. Крофт практикует полученные знания на себе, и это, по ее словам, сильно облегчает жизнь. Например, она может принимать ванну при свечах, чтобы расслабиться, и в это время не думать о затоплениях.

Помимо страха переполненных ванн, Крофт боится корицы, несмотря на то что любит ее вкус. Она объяснила, что от запаха пряности у нее начинается приступ тревоги. Тем, у кого есть подобные фобии, Дарси рекомендует обратиться к профессиональному гипнотерапевту.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители