Фобия заставила женщину панически бояться ванных комнат

Жительница Великобритании рассказала о необычной фобии, из-за которой она панически боится ванных комнат. Ее историю публикует Metro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

49-летняя клинический гипнотерапевт и мать четверых детей Дарси Крофт начала бояться переполненных водой ванн после инцидента, который случился с ней в детстве. Когда ей было четыре года, ее мать принимала ванну, и в какой-то момент на нее с верхнего этажа обрушился потолок и полилась вода. В результате никто не пострадал, но маленькая Дарси думала, что дом затопит и мать умрет.

Теперь все, что связано с затоплениями, в том числе засорившийся унитаз и фильмы о наводнениях, вызывают у женщины приступы паники.

«У меня появляется мышечная слабость, дыхание становится учащенным и поверхностным, конечности и пальцы начинает покалывать», — объяснила Дарси.

Муж Дарси и двое детей, которые живут с ними, с пониманием относятся к ее страхам и, когда у нее случается приступ паники, сразу же приходят на помощь.

«Бывали случаи, когда я оставалась одна и набирала ванну. Мне приходилось заставлять себя сделать глубокий вдох, чтобы не потерять сознание. Особенно тяжело мне даются моменты, когда вода набирается до бортиков. Я понимаю, что это все нелогично и странно», — добавила женщина.

Чтобы помочь себе разобраться с фобией, она получила образование гипнотерапевта, благодаря которому узнала, что подобные страхи могут возникнуть из-за перенесенной в детстве психологической травмы. Крофт практикует полученные знания на себе, и это, по ее словам, сильно облегчает жизнь. Например, она может принимать ванну при свечах, чтобы расслабиться, и в это время не думать о затоплениях.