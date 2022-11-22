Совсем скоро, как в рекламе Coca-Cola, по улицам города будут ездить грузовики с огоньками, а горожане замедлят свой шаг в предвкушении главного праздника — Нового года. К сожалению, в этот раз массовые мероприятия и салюты отменены по понятным причинам. Тем не менее многие сами смогут создать для себя праздник. Не исключение и молодые инфлюенсеры и блогеры-миллионники — ребята уже запланировали то, где выпьют бокалы шампанского под бой курантов. По традиции большинство опрошенных отдают предпочтение празднованию Нового года в кругу семьи.

Фото: Daily Storm Daily Storm

Психолог-психоаналитик, автор книги «Детские вопросы» Полина Малахова отмечает, что прежде чем отвечать на вопрос «как» встретишь Новый год, стоит задуматься о «зачем».

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«Чего я хочу достичь при помощи традиций, какой цели? Понимание смысла помогает определиться с формой. Далее вы можете собрать семейный совет и обсудить все вместе, чего бы вам хотелось. Вы можете рассказать домашним, что именно вы хотите с ними делать вместе и почему это важно для вас. В большинстве случаев вас охотно поддержат, если вы понятно изложите, какое именно участие требуется от каждого из них», — советует она.

Тиктокер, блогер и фитнес-эксперт Тася Рубенс призналась, что Новый год — один из ее любимых семейных праздников, предвкушение которого начинается с первых осенних деньков.

«С самого детства родители делали новогоднюю ночь особенной для меня, заранее продумывая не только меню и подарки, но и увеселительную программу. Каждый год я с нетерпением ждала Деда Мороза и не отводила взгляд от елки, чтобы наконец-то увидеть, как он выглядит на самом деле. Это создавало трудности моим родителям, так как положить подарок от имени Дедушки Мороза становилось тяжелее с каждым годом. Но они справлялись! И каждый год я получала маленькое зимнее чудо под елочкой, — говорит Рубенс. —Традиций в семье у нас было немного: распаковка подарков, приготовление салатов и много мандаринов. Но самое главное украшение любого праздника — уважение и любовь друг к другу. Именно они делают каждый праздник особенным».

Блогер Карина Аракелян на этот Новый год запланировала поездку в Дубай. Тем самым девушка разнообразила традицию и впервые отметит этот праздник в теплой стране.

«В нашей семье всегда была традиция проводить праздники вместе. И Новый год не исключение. Мы собираемся за длинным столом, готовим традиционные блюда и вместе наслаждаемся атмосферой у праздничной елки, — рассказывает она. — Мне кажется, главное, чтобы было желание. Семья сама создает традиции, которые потом передаются из поколения в поколение. На них можно влиять и модернизировать в зависимости от года. Это могут быть салют, встреча Нового года на даче, особенные подарки или блюда на праздничном столе».

Блогер и тиктокер Кирилл Колесников признался: сам Новый год он встретит в кругу семьи, а уж дальше полетит греть косточки в теплые края.

«Думаю, что у многих традиции схожи, ведь основное — провести эту ночь с близкими в уютной атмосфере за столом, встретить Новый год под бой курантов. Ну и конечно же, подарки. Куда же без них! — отмечает он. — Новые традиции — это в целом результат каких-то действий, которые вы постоянно проводите, а через какое-то время они становятся важным атрибутом вашего праздника».

А вот Лиза LPshkaa пока не определилась с тем, как встретит Деда Мороза. Дело в том, что только этим летом девушка переехала от родителей и впервые может встретить праздник так как она хочет, с друзьями.

«Мой молодой человек из Омска, я — из Санкт-Петербурга, поэтому как точно будем праздновать, пока не знаем. Наша традиция — собираться в квартире и праздновать вместе. Обычно еще вечером заезжали к бабушке с дедушкой, чтобы их поздравить, а затем отправлялись к родителям в дом, — поясняет девушка. — Традиции появляются от объединения двух семей. После того как девушка или парень приводят в дом партнера, у них образуется новая семья, которая между собой делится традициями и создает новые».

Певица ANNA KRAVT признается, что каждый год не может дождаться, когда уже можно будет украшать елку новогодними атрибутами.

«Для меня Новый год — семейный праздник, который нужно встречать с близкими людьми. Даже если по каким-то причинам не получается встретить его с семьей, все равно обязательно нужно порадовать близких подарками и поздравить друг друга онлайн», — добавляет она.

Артист и участник первого сезона «Песни на ТНТ» певец K.KRASH надеется, что у него получится встретить праздник с друзьями или в кругу семьи. Но не уверен, поскольку в новогоднюю ночь артистам частенько приходится работать.

«Я живу в Москве, а моя семья в Липецке. Все близкие и дальние родственники собираются в одном доме, каждый год решается, в чьем. Много объятий, поцелуев. Чувствуется сила нашей семьи, — рассказывает он. — Несколько раз мы сбегали с мамой и другими членами семьи с этого праздника и гуляли по городу, фотографировались, катались на санках. Я люблю ориентироваться на душевный порыв в этот вечер».

Интересно, что семейное празднование Нового года пришло к нам далеко из древности. В прежние времена в этом был символический смысл: мы прожили еще один год и как здорово, что мы живы. В наши дни люди с трудом расстаются со стереотипами, связанными с выживанием. Соответственно, все эти праздничные традиции настолько закрепились в нашем сознании, что превратились в обязаловку.