«Россияне ведомые по своей натуре»

«Отсутствие этих вещей — следствие того, что люди ведомые по своей натуре. Им удобнее следовать чьим-либо указаниям и не брать ответственность за свою лень, ошибки и неудачи. Это ведь очень удобно. Накосячил — нашел виноватого в ком-то другом». — Найк Борзов, советский и российский рок-музыкант, основатель и лидер панк-группы «Инфекция».