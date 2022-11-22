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1 час назад

Рок-музыкант Найк Борзов: «Россияне ведомые по своей натуре»

Моя Москва.онлайн

50-летний рок-музыкант Найк Борзов в рамках беседы с изданием «Комсомольская правда — Екатеринбург» прокомментировал свои о слова о том, что у российского народа нет ценностей и стремлений.

«Россияне ведомые по своей натуре»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отсутствие этих вещей — следствие того, что люди ведомые по своей натуре. Им удобнее следовать чьим-либо указаниям и не брать ответственность за свою лень, ошибки и неудачи. Это ведь очень удобно. Накосячил — нашел виноватого в ком-то другом». — Найк Борзов, советский и российский рок-музыкант, основатель и лидер панк-группы «Инфекция».

По словам мужчины, «у многих нет стремления к саморазвитию».

Люди,Найк Борзов,
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