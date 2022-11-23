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1 час назад

Камилла Паркер-Боулз надела на королевский прием тиару Елизаветы II

Газета.Ru

Камилла Паркер-Боулз надела на официальный прием сапфировую тиару Елизаветы II. Об этом сообщает People.

Камилла Паркер-Боулз надела на прием тиару Елизаветы II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Королева-консорт помогала Карлу III принимать президента ЮАР Сирила Рамафосу в Букингемском дворце.

75-летняя Камилла встречала почетных гостей в вечернем платье синего цвета с кружевными рукавами от британского модельера Брюса Олдфилда.

Супруга Карла III дополнила образ драгоценным комплектом из сапфировой тиары, сережек и ожерелья, который ранее принадлежал королеве Елизавете II.

Комплект известный как "Викторианская сюита короля Георга VI" был подарен королем Георгом своей дочери, тогда еще принцессе Елизавете на свадьбу в 1947 году. Считается, что тиара, серьги и ожерелье были созданы в середине XIX века.

Официальный прием делегации из ЮАР стал для Карла III первым торжественным ужином государственного значения, которое он провел в Букингемском дворце.

Люди,Елизавета II,
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