Камилла Паркер-Боулз надела на прием тиару Елизаветы II

Камилла Паркер-Боулз надела на официальный прием сапфировую тиару Елизаветы II. Об этом сообщает People.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Королева-консорт помогала Карлу III принимать президента ЮАР Сирила Рамафосу в Букингемском дворце.

75-летняя Камилла встречала почетных гостей в вечернем платье синего цвета с кружевными рукавами от британского модельера Брюса Олдфилда.

Супруга Карла III дополнила образ драгоценным комплектом из сапфировой тиары, сережек и ожерелья, который ранее принадлежал королеве Елизавете II.

Комплект известный как "Викторианская сюита короля Георга VI" был подарен королем Георгом своей дочери, тогда еще принцессе Елизавете на свадьбу в 1947 году. Считается, что тиара, серьги и ожерелье были созданы в середине XIX века.