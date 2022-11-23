Врачи раскрыли причину смерти Брюса Ли

Группа учёных из Испании изучила архивные данные о последних месяцах жизни Брюса Ли. По итогу они пришли к выводу, что мастер боевых искусств умер из-за нездорового образа жизни.

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Специалисты заявили, что причиной смерти киноактёра стала гипонатремия — дефицит ионов натрия, связанный с неспособностью почек выводить избыток влаги из организма. Это, в свою очередь, вызвало отёк мозга, который врачи констатировали практически сразу после инцидента.

По последним данным, Ли был известен пристрастием к марихуане, а она, в свою очередь, вызывает повышенную жажду. Из-за чего боец постоянно пил большое количество воды и прочих жидкостей.

При этом жена и медики вспоминали, что в последние месяцы Ли ограничивался в основном яблочным и морковным соками, практически не употребляя твёрдой пищи. Также он принимал диуретики для большей рельефности мышц в кадре.