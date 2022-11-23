Карла III просят отречься от престола из-за связи с мужчинами

После смерти королевы Елизаветы II английские монархи находятся под постоянным давлением. Новоиспеченный король Карл III делает все, чтобы не запятнать свое имя. Он даже требовал отмены нового сезона сериала «Корона», в котором показываются его отношения с принцессой Дианой. Однако темных тайн в прошлом монарха так много, что их никак не скрыть.

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Американские журналисты, покопавшись «в грязном белье» Карла III, обнародовали сенсационные подробности личной жизни нового короля. Они утверждают, что на протяжении 60 лет мужчина состоял в гомосексуальных отношениях с разными партнерами. Теперь из-за раскрытой правды Карла III просят добровольно оставить престол.

По информации, опубликованной в журнале Globe Magazine, в их руки попало секретное досье спецслужб, в котором подробно описываются связи короля с мужчинами. Отмечается, что первый гомосексуальный опыт у монарха был еще в школе-интернате. После экспериментов в юности он начал спать с дворецкими, помощниками и представителями голубых кровей.

Принц Уэльский как-то даже сознался принцессе Диане в своих наклонностях. А та в дальнейшем рассказала сыновьям, что их отец либо гей, либо бисексуал.

В статье также отмечается, что, возможно, Карл III стал искать любви в мужчинах, потому что на него очень сильно давила его мать с браком. И с обеими женами король так и не смог ощутить того тепла, который ему дарили представители его пола.

К слову, в 90-е годы уже разгорался скандал по поводу ориентации монарха. Дворцовый камердинер Джордж СМИТ рассказывал, что застукал однажды будущего короля в объятиях дворцового помощника. Однако позже ситуация оказалась забыта.