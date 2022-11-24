Иностранцы рассказали о шокирующей русской новогодней традиции

Совсем скоро вся планета будет отмечать наступление Нового года. И не секрет, что у каждой нации есть свои традиции, связанные с этим праздником. О самой безумной, по мнению иностранцев, русской традиции пишет Teleprogramma.pro.

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Иностранцы не могут понять россиян, которые всей семьей лепят пельмени к новогоднему столу. Эта традиция возникла еще во времена СССР в северных регионах, когда мясо было дефицитным продуктом и полакомиться им удавалось только в праздники. Затем ее стали соблюдать на юге. И до сих пор в некоторых семьях эта традиция сохраняется.

Иностранцев удивляет, почему при любви к этому блюду нельзя просто купить полуфабрикат в магазине и приготовить дома.