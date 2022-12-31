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1 час назад

Русская муза французского художника Анри Матисса: видео

Стелла Шмель

Семья всемирно известного художника-импрессиониста Анри Матисса искала себе помощницу, художнику была нужна сиделка для его больной жены Амели. К ним на работу нанялась 22-летняя Лидия Делекторская, которая только переехала из Томска в Ниццу.

Художник, вскоре после появления Лидии в доме, начал обращать на нее внимание и предложил в свободное время позировать для его картин. Сначала она приходила к Матиссам как на работу утром, а вечером уходила домой, но спустя время переехала к ним и прожила так 20 лет. Впоследствии став не просто помощницей, а музой и натурщицей художника.

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Подробнее о русской музе французского импрессиониста смотрите в видео.

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