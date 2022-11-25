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1 час назад

Ученые заморочились и выяснили, в какой день недели россияне чувствуют себя наиболее счастливыми

Секрет Фирмы

Наконец-то настало время действительно полезных открытий. Учёные из Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ не поленились и проанализировали 7,2 млн публикаций россиян в социальных сетях, чтобы выяснить, когда случается пик субъективного благополучия, ну то есть когда наши люди максимально счастливы. Больше всего постов, выражающих хорошее настроение и удовлетворение, появляется в ночь с субботы на воскресенье.

Ученые выяснили, в какой день недели россияне счастливы
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Эксперты, к слову, обнаружили интересную закономерность, воспетую в анекдотах. Сильнее всего желание жить пропадает у россиян утром понедельника, ведь впереди долгая и унылая рабочая неделя. Во вторник и среду тоже особой надежды на спасение нет, но с четверга начинает брезжить слабый лучик. В пятницу он становится ярче, а субботу вообще сложно сравнивать с началом недели — там показатели на голову выше.

Почему пик хороших эмоций не приходится на субботнее утро? Всё просто. Россияне ещё не верят в своё счастье. За субботу они высыпаются, отдыхают, встречаются с друзьями, словом, разряжают стресс после рабочей недели. А впереди ещё один выходной — конечно, это греет душу. Причём в выражении эмоций в соцсетях девушки более открыты, чем парни.

Интересное наблюдение: уровень счастья россиян по утрам вообще низкий, и он только слегка раскачивается к вечеру (ура, домой). Такое поведение часто указывает на депрессивноподобные состояния. Когда утром не хочется вставать с постели, чтобы потом тащиться на ежедневную каторгу, специалисты советуют взять отпуск. Во время него нужно хорошо спать, вкусно кушать и развлекаться изо всех сил. Если после такого отдыха ничего сильно не меняется, стоит обратиться к психологу, пока не стало ещё хуже.

Люди,ВШЭ,
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