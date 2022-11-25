Ученые выяснили, в какой день недели россияне счастливы

Наконец-то настало время действительно полезных открытий. Учёные из Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ не поленились и проанализировали 7,2 млн публикаций россиян в социальных сетях, чтобы выяснить, когда случается пик субъективного благополучия, ну то есть когда наши люди максимально счастливы. Больше всего постов, выражающих хорошее настроение и удовлетворение, появляется в ночь с субботы на воскресенье.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Эксперты, к слову, обнаружили интересную закономерность, воспетую в анекдотах. Сильнее всего желание жить пропадает у россиян утром понедельника, ведь впереди долгая и унылая рабочая неделя. Во вторник и среду тоже особой надежды на спасение нет, но с четверга начинает брезжить слабый лучик. В пятницу он становится ярче, а субботу вообще сложно сравнивать с началом недели — там показатели на голову выше.

Почему пик хороших эмоций не приходится на субботнее утро? Всё просто. Россияне ещё не верят в своё счастье. За субботу они высыпаются, отдыхают, встречаются с друзьями, словом, разряжают стресс после рабочей недели. А впереди ещё один выходной — конечно, это греет душу. Причём в выражении эмоций в соцсетях девушки более открыты, чем парни.