Ученые выяснили, в какой день недели россияне счастливы

Наконец-то настало время действительно полезных открытий. Учёные из Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ не поленились и проанализировали 7,2 млн публикаций россиян в социальных сетях, чтобы выяснить, когда случается пик субъективного благополучия, ну то есть когда наши люди максимально счастливы. Больше всего постов, выражающих хорошее настроение и удовлетворение, появляется в ночь с субботы на воскресенье.
Эксперты, к слову, обнаружили интересную закономерность, воспетую в анекдотах. Сильнее всего желание жить пропадает у россиян утром понедельника, ведь впереди долгая и унылая рабочая неделя. Во вторник и среду тоже особой надежды на спасение нет, но с четверга начинает брезжить слабый лучик. В пятницу он становится ярче, а субботу вообще сложно сравнивать с началом недели — там показатели на голову выше.
Почему пик хороших эмоций не приходится на субботнее утро? Всё просто. Россияне ещё не верят в своё счастье. За субботу они высыпаются, отдыхают, встречаются с друзьями, словом, разряжают стресс после рабочей недели. А впереди ещё один выходной — конечно, это греет душу. Причём в выражении эмоций в соцсетях девушки более открыты, чем парни.
Интересное наблюдение: уровень счастья россиян по утрам вообще низкий, и он только слегка раскачивается к вечеру (ура, домой). Такое поведение часто указывает на депрессивноподобные состояния. Когда утром не хочется вставать с постели, чтобы потом тащиться на ежедневную каторгу, специалисты советуют взять отпуск. Во время него нужно хорошо спать, вкусно кушать и развлекаться изо всех сил. Если после такого отдыха ничего сильно не меняется, стоит обратиться к психологу, пока не стало ещё хуже.