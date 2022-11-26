«Королева русских преступников»: тайна смерти Соньки Золотой Ручки

Сонька Золотая Ручка, или Софья Ивановна Блювштейн – легендарная воровка и мошенница, которая вошла в историю, как человек с необыкновенным криминальным талантом. Но что мы знаем об этой женщине?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Так как вся ее жизнь была связана с обманом, факты об ее биографии также разнообразны, и не все являются достоверными.

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Согласно одной из версий, Сонька родилась в многодетной семье еврейского цирюльника в 1895 году в Бердичеве. После смерти матери, а затем и отца, она в четырехлетнем возрасте попала в дом мачехи в Одессе. В двенадцать лет она от нее сбежала и стала прислуживать известной артистке Юлии Пастране. Именно роскошь, которой была окружена Юлия, подтолкнули Соньку к воровству.

В 17-летнем возрасте она вместе с сыном одного лавочника сбегает из Одессы, прихватив с собой немалую сумму отца любовника. Со временем герой - любовник вернулся к отцу, а Сонька вышла замуж за шулера из Одессы Блюштейна. Когда он угодил в тюрьму, Сонька чтобы прокормить детей занялась мошенничеством. В тюрьму она также попадает через молодого любовника, вину которого взяла на себя. Воровской мир Одессы уважал и всячески поддерживал Соньку Золотую ручку.

По другой версии все обстояло не так романтично. Документы Министерства внутренних дел подтверждают, что Софья Ивановна Блювштейн (в девичестве Шейндля-Сура Лейбова Соломониак) была варшавской мещанкой. Родилась она в 1846 году в местечке Повонзки (Варшавский уезд) в семье мелкого торговца. Семья Соньки занималась скупкой краденого, и контрабандой.

Первым человеком, которого она обворовала, считают Исаака Розенбада, за него она в 1864 году вышла замуж. Она долго держалась и старалась строить из себя примерную жену и даже родила дочь. Но уже через полтора года семейной жизни, прихватив 500 рублей из магазина мужа, исчезла.[С-BLOCK]

Во второй раз она выходит замуж за богатого, старого еврея Шелома Школьника (1868 год), которого также оставит без денег. В третий раз ее судьба сведет с железнодорожным вором Михелем Блювштейном. Далее, именно под его фамилией она будет фигурировать во всех судебных делах. В этом браке у нее родилась дочь Тобба.

По словам очевидцев, несмотря на свой небольшой рост (153 см) и не очень привлекательную внешность (у нее были широкие ноздри, слишком тонкие губы, рябоватое лицо, бородавка на правой щеке), Сонька разбивала сердца многим мужчинам. Дар перевоплощения, особый артистизм, тонкое чутье позволяли ей подчинить своей воле любого человека. Хитроумие, талант, аморальность сделали эту провинциальную женщину настоящим гением аферы, королевой преступного мира.

Арестовали Соньку первый раз 14 апреля 1866 года в городе Клин. Ее обвинили в краже чемодана у юнкера Горожанского. Это случай называют первым и последним, когда Золотая Ручка попалась с поличным.

Ко всем своим делам Сонька тщательно готовилась, не любила экспромта и небольших дел. Воровала в основном в ювелирных магазинах, гостиницах, поездах. Прекрасно говорила на пяти языках, знала светские манеры. Она гордилась своим прозвищем.В 1872 году она получает приглашение войти в сообщество российских мошенников «Клуб червонных валетов», которое в скором времени возглавит.

Когда она попалась (ее сдал молодой любовник Владимир Кочубчик – мелкий шулер) суд вынес ей приговор – сослать на поселение в отдаленный район Сибири. Позже отбывала каторжный срок на Сахалине.