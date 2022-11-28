Диетолог заставила принца Уильяма рассказать о своем завтраке

Принц Уэльский Уильям рассказал о своем рационе диетологу Моник Хайланд во время первого визита в Корнуолл в качестве герцога этого графства. Об этом сообщает Cornwall Live.

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Наследник британского престола посетил город Ньюки 24 ноября и согласился пообщаться с Хайланд и ее студентами. По словам диетолога, сначала принц Уильям был не склонен откровенничать, но она заставила его выложить все продробности.

«Он начал говорить, что всего должно быть в меру. Я хотела сказать, что это очень субъективно, но потом пошла в атаку и прямо спросила, что он ел», — поделилась она впечатлениями от беседы.

Принц Уильям признался, что на завтрак у него были два яйца, тост из цельнозернового хлеба с маслом, яблочный сок и чашка сладкого чая с молоком. Свой обед будущий король описал как «дрянной сэндвич» со стаканом воды, а его ужин состоял из белой рыбы с грибами, банана, шоколадного пирожного и бокала красного вина.