Metallica показала клип на песню с нового альбома

«Да, вы верно прочли: мы завершили запись в высоком качестве, и наш 12-й альбом уже на пути к вам, — сказано на сайте коллектива. — Прошло шесть лет с выхода альбома Hardwired…To Self Destruct, так что, думаем, пришло время новой музыки. 12 треков — вместе на 77 минут — «72 сезона» будут везде, где вы только можете слушать музыку».