Metallica показала клип на песню с нового альбома

На официальном канале группы в YouTube 28 ноября вышел клип на песню Lux Æterna. Композиция появится в альбоме «72 сезона», релиз которого намечен на 14 апреля 2023 года.
Концертное видео с очень яркими визуальными эффектами. В описании сказано, что оно было снято 3 ноября 2022 года в Лос-Анджелесе.
«Да, вы верно прочли: мы завершили запись в высоком качестве, и наш 12-й альбом уже на пути к вам, — сказано на сайте коллектива. — Прошло шесть лет с выхода альбома Hardwired…To Self Destruct, так что, думаем, пришло время новой музыки. 12 треков — вместе на 77 минут — «72 сезона» будут везде, где вы только можете слушать музыку».
На вопрос о том, есть ли в названии альбома смысл, музыканты отвечают, что 72 сезона — это первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше настоящее или ошибочное «я», а так же в последующем оказывают влияние на наше понимание общества, отражая наши ребяческие переживания.