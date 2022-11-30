Кантри-певец умер через полтора дня после свадьбы

Кантри-исполнитель Джейк Флинт скончался на 38-м году жизни. Об этом сообщает People.

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Публицист артиста Клиф Дойл рассказал, что он умер во сне через 37 часов после своей свадьбы. Причина смерти пока не установлена.

"Мы должны просматривать свадебные фотографии, но вместо этого мне приходится выбирать одежду, чтобы похоронить моего мужа", - поделилась супруга Флинта Бренда.