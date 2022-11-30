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24 минуты назад

Кантри-певец Джейк Флинт умер через полтора дня после свадьбы

Газета.Ru

Кантри-исполнитель Джейк Флинт скончался на 38-м году жизни. Об этом сообщает People.

Кантри-певец умер через полтора дня после свадьбы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Публицист артиста Клиф Дойл рассказал, что он умер во сне через 37 часов после своей свадьбы. Причина смерти пока не установлена.

"Мы должны просматривать свадебные фотографии, но вместо этого мне приходится выбирать одежду, чтобы похоронить моего мужа", - поделилась супруга Флинта Бренда.

Незадолго до смерти Флинт написал и записал альбом, спродюсированный Майком МакКлюром. Его новый сингл "What's Your Name" и второй одноименный студийный альбом будут выпущены в феврале 2023 года.

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