Дорожное движение в азиатских странах может шокировать неподготовленного туриста. Правила дорожного движения здесь, конечно, существуют, но как много участников трафика их соблюдают — большой вопрос.

Чаще всего на азиатских дорогах можно встретить скутеры, байки и "тук-туки", а вот автомобили встречаются реже. Это связано с низкой ценой на сами мотороллеры и их обслуживание. Застройки большинства городов с узкими улочками также влияют на выбор транспортного средства. Местные жители отдают предпочтение небольшим маневренным вариантам.

Блогер Snitkovskii поделился необычным наблюдением, которое он заметил на дорогах Малайзии. Байкеры, садясь за руль, надевают куртку задом наперед и отправляются кататься по городу.

Зачем малайзийские байкеры надевают куртку задом наперед, смотрите в видео.