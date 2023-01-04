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15 минут назад

Как появилась странная традиция байкеров в Малайзии: видео

Стелла Шмель

Дорожное движение в азиатских странах может шокировать неподготовленного туриста. Правила дорожного движения здесь, конечно, существуют, но как много участников трафика их соблюдают — большой вопрос.

Чаще всего на азиатских дорогах можно встретить скутеры, байки и "тук-туки", а вот автомобили встречаются реже. Это связано с низкой ценой на сами мотороллеры и их обслуживание. Застройки большинства городов с узкими улочками также влияют на выбор транспортного средства. Местные жители отдают предпочтение небольшим маневренным вариантам.

Блогер Snitkovskii поделился необычным наблюдением, которое он заметил на дорогах Малайзии. Байкеры, садясь за руль, надевают куртку задом наперед и отправляются кататься по городу.

О каких странных законах нужно знать, отправляясь в Таиланд

Зачем малайзийские байкеры надевают куртку задом наперед, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, где находится самая маленькая тюрьма в мире.

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