Седьмая свадьба Лиз Тейлор: страсти королевы Голливуда

В жизни голливудской дивы Лиз Тейлор всегда было много мужчин. Руку и сердце ей предлагали десятки раз. И только семь мужчин удостоились чести отвести знаменитую актрису под венец. В этот день – 4 декабря 1976 года – Лиз Тейлор вышла замуж в седьмой раз. Кем был ее избранник и почему брак развалился спустя шесть лет, расскажет “Рамблер”.

В 1975 году Элизабет Тейлор рассталась с Ричардом Бертоном. Они были женаты дважды. Входить третий раз эту реку Лиз больше не хотелось.

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Но ей и не пришлось: совсем скоро 43-летняя актриса познакомилась с обаятельным политиком-республиканцем из Вирджинии. Его звали Джон Уорнер. Элизабет нашла поклонника, который не имел отношения к творческой среде: это ее привлекало. Уорнера Тейлор покорила сразу. И хотя он не видел ни одного фильма с ее участием, политик влюбился в актрису.

4 декабря 1976 года они поженились. Но семейная жизнь обернулась чередой трудностей. Джон решил баллотироваться в Сенат. Имя Лиз Тейлор привлекало к нему внимание потенциальных избирателей словно магнитом. Сама звездная супруга пожертвовала любимым бриллиантом “Картье-Бартон”, чтобы обеспечить финансовую сторону кампании Джона, занялась благотворительностью. И это помогло: Джон Уорнер таки стал сенатором от штата Вирджиния. Но отношения в браке стали портиться.

Лиз стала меньше сниматься в большом кино. Она переключилась на телевидение. Но проекты с ее участием нельзя было назвать супер-успешными. Это тревожило именитую актрису. Холодность мужа и отсутствие внимания с его стороны усугубляли состояние Тейлор. Она стала часто пить, заедать проблемы. Когда однажды Лиз встретила поклонницу, та заявила: “Мы все так хотели быть похожи на Лиз Тейлор — и Бог нас, наконец, услышал. Теперь-то точно мы все на нее похожи”. Лиз легла в реабилитационный центр, чтобы избавиться от алкоголизма и не портить имидж мужу.

С лечения в клинике началась светлая полоса в жизни Лиз Тейлор. Ей предложили роль в постановке Лилиан Хеллман “Лисички”. Возвращение к работе воодушевило актрису и вернуло ей почву под ногами. Пять лет спустя после заключения брака Лиз и Джон разъехались, а годом спустя – развелись.

Седьмым мужем Лиз Тейлор стал простой рабочий Ларри Фортенски. С ним угасающая голливудская звезда познакомилась в 1988 году, в реабилитационном центре. Пара сыграла свадьбу на ранчо Майкла Джексона Неверленд. Тейлор смогла извлечь выгоду из этого мероприятия и продала свадебные фото журналу People за миллион долларов.