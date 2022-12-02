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4 часа назад

Звезда «Звездных войн» купил деревянный дом в США

Lenta.ruиещё 2

Канадский актер Хейден Кристенсен, известный по роли Энакина Скайуокера во второй и третьей частях серии фильмов «Звездные войны», приобрел деревянный дом в США. Об этом сообщает Dirt.

Звезда «Звездных войн» купил деревянный дом в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Объект недвижимости расположен в пригороде Лос-Анджелеса Альтадене. За его покупку звезда киносаги отдал 2,7 миллиона долларов (около 165,2 миллиона рублей).

Одноэтажный дом площадью 179,7 квадратных метра, построенный в 1982 году, недавно капитально отремонтировал предыдущий хозяин. В нем есть три спальни и две ванных комнаты, гостиная с дровяной печью, кухня, совмещенная со столовой, а также стол для игры в настольный теннис. Другой особенностью объекта служит наличие деревянных потолочных балок. Из больших окон открывается вид на национальный лес Анхелес и горы Сан-Габриэль.

На участке в 0,07 гектара есть отдельно стоящий дом на дереве, который можно использовать в качестве кабинета или комнаты для уединения, а также небольшой круглый бассейн, выполненный из кедра, воду в котором можно подогреть при помощи дров. Также предусмотрен гараж для двух автомобилей. Кроме того, рядом с домом пролегает большое количество пешеходных маршрутов.

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