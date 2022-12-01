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12 минут назад

Какой продукт обожала королева Елизавета и ненавидит Карл III

РИА "ФедералПресс"

У каждого человека есть продукт, который он не переносит. Так, у короля Карла III это шоколад, потому что монарх является сторонником здорового питания.

Какой продукт обожала королева Елизавета и ненавидит Карл III
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Принц Чарльз не любит шоколад, не любит кофе и чеснок. Мы всегда учитываем это, когда составляем для него меню», – рассказал бывший королевский шеф-повар Грэм Тинсли.

Король Карл увлекается интервальным голоданием и принимает пищу лишь 2 раза в день. Он съедает поздний легкий завтрак, а через несколько часов – ужин.

По утрам Карл предпочитает зародыши пшеницы, злаки с медом, фрукты, сырную яичницу. Во все поездки монарх берет домашнюю еду с собой.

А вот покойная королева Елизавета, наоборот, обожала шоколад. Это подтвердил еще один бывший королевский шеф-повар, назвав Ее Величество «шокоголиком», передает Marie Claire.

Ранее «ФедералПресс» писал, что любимой правнучке королевы Елизаветы могут передать титул герцогини Эдинбургской.

Люди,Чарльз Виндзор,
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