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40 минут назад

Блогерша подстригла челку на видео со словами «живем один раз»

Lenta.ruиещё 1

Блогерша и писательница Дайер Дейзи из Голд-Коста, Австралия, подстриглась на видео со словами «живем один раз». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша подстригла челку на видео со словами «живем один раз»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка предстала с квадратной мокрой челкой до бровей, которая прилипла ко лбу. Юзерша указала на то, что она неровная, и отрезала ножницами часть волос посередине. «Это немного коротковато, но ладно, живем один раз», — отметила инфлюэнсерша, после чего попыталась выровнять челку, отрезая пряди по бокам.

Зрители оказались смущены подходом девушки к стрижке. «У меня только что случился сердечный приступ», «Это неправильно во многих отношениях», «Я никогда не подстригаю челку, когда мои волосы мокрые, потому что когда они высохнут, они будут выглядеть короче», — заявили они.

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