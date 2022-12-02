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4 часа назад

Актер "Оранжевый — хит сезона" Брэд Уильям Хенке умер в возрасте 56 лет

Газета.Ru

Брэд Уильям Хенке, который был защитником в НФЛ, прежде чем начать актерскую карьеру, умер в возрасте 56 лет. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Актер "Оранжевый — хит сезона" умер в возрасте 56 лет
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Он снялся в телесериалах: «Остаться в живых», «Оправданный» и «Оранжевый — хит сезона».

Агент Хенке Шери Коэн сообщила The Hollywood Reporter, что артист умер 29 ноября во сне. Причина смерти не называется.

В сериале Netflix «Оранжевый — хит сезона» он играл тюремного надзирателя Дези Пискателлу в четвертом и пятом сезонах. Хенке был удостоен премии Гильдии киноактеров вместе с другими коллегами призом за лучший актерский состав в комедии в 2016 году.

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