Брат принцессы Дианы опубликовал фото ее могилы в тумане

Чарльз Спенсер поделился фотографией могилы принцессы Дианы. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Граф Спенсер опубликовал снимок в Instagram, на котором запечатлено туманное утро и остров посреди озера, где похоронена его сестра.

"Прекрасное туманное утро сегодня", - написал он.

Поклонники королевской семьи назвали снимок "призрачно красивым" и поблагодарили брата принцессы Дианы за то, что он поделился им.

Покойная принцесса Диана была похоронена в родовом поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире 6 сентября 1997 года. Ее могила была заново освящена архиепископом Кентерберийским в 2017 году в преддверии 20-й годовщины ее смерти.