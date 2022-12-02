Брат принцессы Дианы опубликовал фото ее могилы в тумане

Чарльз Спенсер поделился фотографией могилы принцессы Дианы. Об этом пишет Daily Mail.
Граф Спенсер опубликовал снимок в Instagram, на котором запечатлено туманное утро и остров посреди озера, где похоронена его сестра.
"Прекрасное туманное утро сегодня", - написал он.
Поклонники королевской семьи назвали снимок "призрачно красивым" и поблагодарили брата принцессы Дианы за то, что он поделился им.
Покойная принцесса Диана была похоронена в родовом поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире 6 сентября 1997 года. Ее могила была заново освящена архиепископом Кентерберийским в 2017 году в преддверии 20-й годовщины ее смерти.
58-летний граф Спенсер, младший брат принцессы Дианы, - британский пэр, писатель и телеведущий. Он унаследовал родовое поместье Элторп после смерти своего отца в 1992 году и живет там со своей третьей женой Карен и их дочерью леди Шарлоттой.