Принц Гарри нарядился в Человека-паука

Герцог Сассекский, принц Гарри переоделся Человеком-пауком в неожиданном видеообращении для детей военных, потерявших близких. Он надел костюм супергероя и снял маску только для того, чтобы раскрыть свою истинную личность в конце специально записанного сообщения для молодежи в Scotty's Little Soldiers, благотворительной организации для детей и молодежи погибших британских военных.

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Гарри, которому было 12 лет, когда его мать Диана, принцесса Уэльская, умерла в 1997 году, сказал детям:

"Рождество — это время, когда мы очень, очень скучаем по нашим близким, и это нормально. Но в то же время можно чувствовать себя виноватым за то, что мы веселимся без родителей. Но я здесь, чтобы заверить вас, что наши родители всегда хотят, чтобы мы веселились, хорошо? Так что не чувствуйте себя виноватым. Вы можете отлично провести время, особенно с этим сообществом Scotty's Little Soldiers. Хорошо проведите время, и счастливого Рождества".