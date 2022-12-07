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2 часа назад

Сколько получают каскадёры и можно ли построить карьеру натурщика – секреты самых необычных профессий от «Секрета фирмы»

Стелла Шмель

Медиа о бизнес-лайфстайле запускает видеоподкаст «Омайджоб!»

Сколько получают каскадеры и можно ли построить карьеру натурщика
Фото: СЕКРЕТ ФИРМЫСЕКРЕТ ФИРМЫ

«Секрет фирмы» (входит в Rambler&Co) исследует все сферы бизнеса и экономики, в том числе и самые необычные. О них расскажет подкаст «Омайджоб!», в котором журналистка Диана Листопад не только пообщается с работниками скорой помощи и психиатрической больницы, натурщиками, каскадерами, но и ощутит нюансы их профессий на себе, чтобы точно узнать цену такой работы.

В первом эпизоде «Омайджоб!» слушатели побывают в крематории и узнают, как открыть своё дело в сфере ритуальных услуг. Слушателям расскажут, до скольки градусов должна нагреваться печь крематория и какие бывают последние желания клиентов.

Каждый выпуск знакомит с необычными героями, но в основном исследует экономические и социологические параметры той или иной профессии. Например, журналисты узнали, что в среднем работа натурщика в художественном вузе приносит 450 рублей в час, а прыгнуть под машину будучи каскадёром принесёт уже 30 тысяч рублей. Эпизоды выходят каждый понедельник и четверг на сайте «Секрета фирмы», на страницах издания в соцсетях, а также на Hi-Fi-стриминге Звук, YouTube, Rutube и других платформах.

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