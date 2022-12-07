Сколько получают каскадеры и можно ли построить карьеру натурщика

Медиа о бизнес-лайфстайле запускает видеоподкаст «Омайджоб!»
«Секрет фирмы» (входит в Rambler&Co) исследует все сферы бизнеса и экономики, в том числе и самые необычные. О них расскажет подкаст «Омайджоб!», в котором журналистка Диана Листопад не только пообщается с работниками скорой помощи и психиатрической больницы, натурщиками, каскадерами, но и ощутит нюансы их профессий на себе, чтобы точно узнать цену такой работы.
В первом эпизоде «Омайджоб!» слушатели побывают в крематории и узнают, как открыть своё дело в сфере ритуальных услуг. Слушателям расскажут, до скольки градусов должна нагреваться печь крематория и какие бывают последние желания клиентов.
Каждый выпуск знакомит с необычными героями, но в основном исследует экономические и социологические параметры той или иной профессии. Например, журналисты узнали, что в среднем работа натурщика в художественном вузе приносит 450 рублей в час, а прыгнуть под машину будучи каскадёром принесёт уже 30 тысяч рублей. Эпизоды выходят каждый понедельник и четверг на сайте «Секрета фирмы», на страницах издания в соцсетях, а также на Hi-Fi-стриминге Звук, YouTube, Rutube и других платформах.