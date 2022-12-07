Сколько получают каскадеры и можно ли построить карьеру натурщика

Медиа о бизнес-лайфстайле запускает видеоподкаст «Омайджоб!»

Фото: СЕКРЕТ ФИРМЫ СЕКРЕТ ФИРМЫ

«Секрет фирмы» (входит в Rambler&Co) исследует все сферы бизнеса и экономики, в том числе и самые необычные. О них расскажет подкаст «Омайджоб!», в котором журналистка Диана Листопад не только пообщается с работниками скорой помощи и психиатрической больницы, натурщиками, каскадерами, но и ощутит нюансы их профессий на себе, чтобы точно узнать цену такой работы.

В первом эпизоде «Омайджоб!» слушатели побывают в крематории и узнают, как открыть своё дело в сфере ритуальных услуг. Слушателям расскажут, до скольки градусов должна нагреваться печь крематория и какие бывают последние желания клиентов.