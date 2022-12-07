Time назвал героинями года вышедших на протест иранских женщин

Журнал Time назвал героинями года женщин в Иране, которые вышли на акции протеста после гибели иранской девушки Махсы Амини.

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"Сейчас региональные и более широкие отголоски бунта иранских девушек уже не могут быть более колоссальными", - отмечают журналисты издания.

Ранее международные правозащитные организации заподозрили, что Иран применяет смертную казнь для запугивания протестующего населения. Об этом сообщает Express.

5 декабря 2022 года суд Ирана приговорил к смерти пятерых демонстрантов в связи с гибелью сотрудника полиции нравов Рухоллы Адамиана в Карадже. В общей сложности количество приговоренных к смертной казни достигло 11 человек.