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51 минуту назад

Журнал Time назвал героинями года вышедших на протест иранских женщин

Газета.Ruиещё 2

Журнал Time назвал героинями года женщин в Иране, которые вышли на акции протеста после гибели иранской девушки Махсы Амини.

Time назвал героинями года вышедших на протест иранских женщин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Сейчас региональные и более широкие отголоски бунта иранских девушек уже не могут быть более колоссальными", - отмечают журналисты издания.

Ранее международные правозащитные организации заподозрили, что Иран применяет смертную казнь для запугивания протестующего населения. Об этом сообщает Express.

5 декабря 2022 года суд Ирана приговорил к смерти пятерых демонстрантов в связи с гибелью сотрудника полиции нравов Рухоллы Адамиана в Карадже. В общей сложности количество приговоренных к смертной казни достигло 11 человек.

Британская организация Amnesty International также предоставила данные, согласно которым по меньшей мере 28 арестованных за участие в демонстрациях рискуют быть казненными. По данным правозащитных организаций, в 2022 году в стране было казнено более 500 человек. Это на 200 человек больше, чем количество казненных годом ранее.

Люди,Amnesty International,
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