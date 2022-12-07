Time назвал героинями года вышедших на протест иранских женщин

Журнал Time назвал героинями года женщин в Иране, которые вышли на акции протеста после гибели иранской девушки Махсы Амини.
"Сейчас региональные и более широкие отголоски бунта иранских девушек уже не могут быть более колоссальными", - отмечают журналисты издания.
Ранее международные правозащитные организации заподозрили, что Иран применяет смертную казнь для запугивания протестующего населения. Об этом сообщает Express.
5 декабря 2022 года суд Ирана приговорил к смерти пятерых демонстрантов в связи с гибелью сотрудника полиции нравов Рухоллы Адамиана в Карадже. В общей сложности количество приговоренных к смертной казни достигло 11 человек.
Британская организация Amnesty International также предоставила данные, согласно которым по меньшей мере 28 арестованных за участие в демонстрациях рискуют быть казненными. По данным правозащитных организаций, в 2022 году в стране было казнено более 500 человек. Это на 200 человек больше, чем количество казненных годом ранее.